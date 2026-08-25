Konzert mit TOOT

Eine ungewöhnliche Besetzung: Stimme, Trompete und Analog-Synthesizer. Schaut man auf die Namen der Musiker, wird klar: ja, wenn die das machen, kann das gehen. Hier sind drei Meister am Werk, drei der angesehensten Musiker auf ihrem Gebiet!

Phil Minton hat die Möglichkeiten des Gesangs fulminant erweitert. Wobei der Begriff Gesang vielleicht falsche Vorstellungen weckt. Phil setzt alle möglichen Techniken ein, um mit der Stimme Neuland zu betreten. Ein echter Pionier, da dürfte niemand so viel dazu beigetragen haben wie er. Auch heute noch mit 85 Jahren beeindruckt er mit seiner Phantasie, seinem Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten und seiner Präsenz bei der Improvisation mit seinen Kollegen.

Axel Dörner an der Trompete ist ein Tausendsassa mit einer Riesenfülle an Spielvermögen. Er ist eine Bereicherung in jeder Improvgruppe, spielt aber auch Modern Jazz wie z.B. Thelonius Monk mit Alexander von Schlippenbach. Die Trompete reizt er bis zum Gehtnichtmehr aus, so dass man ihn beim Spielen sehen muss, um zu glauben, dass diese Sounds aus einem Blechblasinstrument kommen. Seltsame und schräge Klänge aus einem (analog-)Synthesizer zu locken, ist nicht das Problem. Aber wie Thomas Lehn sie zusammensetzt, in Sekundenschnelle zu Musik formt und sich damit ins Spiel des Trios einbringt, muss man erlebt haben. Das ist auch optisch ein Erlebnis: im Gegensatz zu Laptopaktionen sieht man hier den Künstler in Aktion: hochkonzentriert und blitzschnell agierend.

Wir sparen uns hier die beeindruckende Liste derer, mit denen die Drei schon auf der Bühne waren. Auf dieser Seite findet ihr alles Wissenswerte, Reviews sowie die Links zu den Webseiten der drei Musiker: http://www.thomaslehn.com/read/info_toot_e.html

Alle drei waren schon mehrmals bei uns im club w71, in verschiedenen Besetzungen, unabhängig voneinander, aber Anfang 2002 auch schon einmal als TOOT. Wir freuen uns nach all den Jahren auf ein Wiedersehen!

Große Kunst, was jeder Einzelne dieses Trios drauf hat. Ganz große Kunst, wenn die drei zusammen inter-agieren!