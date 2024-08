Konzert mit UNDIVIDED – die A-Capella-Band aus Florida

In den USA hat die A-Cappella-Vocal-Band UNDIVIDED viele Fans und Freunde. Jetzt kommt das Sextett mit seinen A-Capella-Songs und seiner fröhlichen Message über Gott und die Welt auf Deutschlandtour und startet diese in Sulzbach. Mit Gospel, R & B, Jazz, Pop, Reggae, Rock, Salsa, Samba oder Merengue begeistern die Latinos ihr Publikum. Die Wise Guys der Karibik, 2 Venezolaner, 2 Kubaner, 2 aus der dominikanischen Republik präsentieren eine Show der Lebensfreude. Die Band blickt auf eine über 20-jährige musikalische Karriere mit etlichen Alben (in Englisch und in Spanisch) zurück, sowie auf eine Latin-Grammy-Nominierung, zwei Auszeichnungen mit dem CARA Award, eine Auszeichnung mit dem ARPA Award für das beste Vocal-Album in 2011.

So standen sie beispielsweise im Reliant Stadium in Houston, Texas, zusammen mit Gloria Estefan, Alejandra Guzman, Thalia auf der Bühne und sangen in der American-Airlines-Arena in Miami, für das Miami Heat Basketball-Team die Nationalhymne.

Ihr musikalisches Talent und ihre modernen Harmonien und Arrangements bringen sie auf die Bühne des Latin Jazz Festival Miami oder des The Jazz Bakery in Los Angeles und verschaffen ihnen Zugang als Gäste bei TV-Shows von Despierta America, Escandalo TV, Don Francisco Presenta, Club 700 und zu vielen weiteren Sendern und internationalen Festivals. Der TAKE 6 Sänger ALVIN CHEA sagt über UNDIVIDED:

“UNDIVIDED ist meine für alle Zeiten favorisierte Band, ihre Harmonien lassen dahinschmelzen und ihre Texte haben Würze … ich liebe sie.”