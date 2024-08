Rockabilly-Konzertnacht mit After-Show-Party: The Pinstripes und Supportband The Blue Cats

The Pinstripes: Die Rockabilly-Band aus Ludwigsburg spielt nicht nur eigene Kompositionen, sondern covert Songs und präsentiert sie in ihrem eigenen Kick-Ass-Rockabilly-Style. Durch Auftritte mit Bill Haley`s Comets, Billy Lee Riley, Gary Moore, Roger Chapman, Deep Purple, The Baseballs, Mando Diao, Wild Bob Burgos (Ex-Matchbox) u.a. sowie auf Festivals und in Clubs erspielte sich die Band eine überregionale Fangemeinde. Das Rockabilly-Spektakel kann kommen.

The Blue Cats: Nach über 20 Jahren sind die “Blue Cats” wieder zurück. Pforzheims älteste Rockabilly-Band. Songs von Elvis, Johnny Cash, Crazy Cavan, oder auch von Peter Krauss und Ted Herold, werden nicht einfach gecovert, sondern ganz individuell interpretiert.

After-Show-Party: Nach zwei phantastischen Rockabilly-Livekonzerten, will man vielleicht noch nicht nach Hause. DJ Dirk lädt ein und legt auf.