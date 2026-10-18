Konzert mit Uusikuu

Uusikuu are: Laura Ryhänen, vocals, Mikko Kuisma, violin and vocals, Norbert Bremes, accordion, James Geier, guitar, Florian Dohrmann, double bass.
Info
Zehntscheuer Entringen Kirchstraße 9, 72119 Ammerbuch
Konzerte & Live-Musik
Zehntscheuer Entringen Kirchstraße 9, 72119 Ammerbuch
Uusikuu are: Laura Ryhänen, vocals, Mikko Kuisma, violin and vocals, Norbert Bremes, accordion, James Geier, guitar, Florian Dohrmann, double bass.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH