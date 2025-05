Konzert mit Werken Brahms und Copland

Seit vielen Jahren gastiert das Sinfonieorchester des Landesverbandes Baden-Württembergischer Liebhaberorchester (LBWL) - nach intensiver Vorbereitungsphase - in Bad Mergentheim.

In diesem Jahr stehen Aaron Copland´s Appalachian Spring Suite und Brahms 1. Sinfonie auf dem Programm. Die Appalachian Spring Suite lässt die Zuhörer*innen in die amerikanische Kultur eintauchen und setzt den Pionieren im Nordteil des Kontinents ein wahres Denkmal. Uraufgeführt wurde es mitten im 2. Weltkrieg an einem nationalen Schauplatz – in der Library of Congress in Washington. Als weiteres Werk erklingt die 1. Sinfonie von Johannes Brahms, die von der Idee her direkt an Beethovens Neunte anknüpft. Das Orchester freut sich, diese beiden großartigen Werke dem interessierten Publikum bei freiem Eintritt darbieten zu können.