Im Juni ist es in der Kurpfalz fast so schön wie in Italien, südliches Flair und italienische Barockmusik verbinden sich aufs Beste.

Es erklingt Musik aus dem 17. Jahrhundert von u.a. Frescobaldi, Montalbano, Castello; aus dem 18. von u.a. Corelli und der noch zu entdeckenden Komponistin Anna Bon.

Gabriele Hilsheimer auf Travers- und Blockflöte

Michael Spengler an der Viola da Gamba,

Johannes Vogt an der Theorbe, dem Bassinstrument der Lautenfamilie.