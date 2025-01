Konzert NeoZooN

NeoZooN ist Alternative Melodic Rock mit deutschsprachigen Texten. Der ausgewogene Mix mit durchdachten, eingängigen Songelementen reißt einen mit - Stillstehen ist hier nicht.

„Ein NeoZooN ist ein Wesen in einer fremden Umgebung, das sich gut anpasst, aber eigentlich nicht dorthin gehört - so wie wir in die aktuell gängige Musikszene“, erklärt die Band. „Wir definieren deutschsprachigen Rock neu und integrieren Elemente anderer Genres in unsere Lieder. Und genau das ist es was die Songs so unverwechselbar und fesselnd macht.“

NeoZooN sind: Holger Wegendt - Gitarre & Gesang, Harry Treml - Gitarre & Backing-Vocals, Dubravko Brajkovic - Drums, Norbert Schinko - Bass & Backing-Vocals, Fabian Sibbers - Keyboard.

Weitere Informationen unter www.neozoonmusic.com .

NeoZooN spielen am 15.02.2025 im QLTourRaum Übelmesser in der Adlerstr. 7/2 in Heubach. Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr.

Opener des Abends ist DUKE – „ein Mann, sein Bass und seine Stimme“, der dem Publikum mit seinem „metal-meets-all-kind-of-music-TRIP“ einen guten Start in den Abend bereiten werden. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 10€, im Vorverkauf 8€ über NeoZooN oder Übelmesser.