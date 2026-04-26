Konzert: Odd Okoddo & Ogoya Nengo (Kenia, Dtld)

Vor zehn Jahren war Ogoya Nengo aus Kenia mit ihrer Gruppe erstmals auf Tour durch Europa und im club w71. Die Sängerin wurde damals von Sven Kacirek, Schlagzeuger Perkussionist und Produzent, entdeckt.

Mit dem afrikanischen Musiker und Sänger Olith Ratego hat Sven Kacirek das Duo Odd Okoddo gegründet, ein starker Mix aus afrikanischer Musik und elektronischen Rhythmen. Gemeinsam kommen die beiden zusammen mit der inzwischen 83-jährigen Ogoya Nengo auf Tour.

Der Gesang Ogoyas wird von Odd Okoddo mit rhythmischen Mustern unterstützt, die in ihrer Transparenz und Klarheit eher an elektronische Musik erinnern als an gängige Vorstellungen von afrikanischer Trommelmusik erinnern. Gemeinsam präsentiert das Trio das neue Album "Palagoma“. Aber Odd Okoddo & Ogoya Nengo entfalten ihre wahre Magie auf der Bühne wie letztes Jahr im Berliner Humboldt Forum: alte Roots-Sounds kombiniert mit modernen Produktionstechnologien, Musik, die das Publikum unweigerlich zum Tanzen und manchmal auch zum Mitsingen bringt, getragen von der Anwesenheit von zwei mitreißenden Sängern. Unser Sommerkonzert des Jahres, auch wenn es Indoor stattfindet.