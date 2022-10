Konzert: Paris hot five live

MI, 09.11. ab 20:00 h| Jolie Folie | Eintitt frei | Spenden für die Künstler:innen erwünscht

Omid Gollmer & Hannah Dorothée Schmidt

‚Jolie Folie‘ (französisch: ‚schöne Verrücktheit‘) sind der iranisch‑österreichische Sänger und Gitarrist Omid Gollmer und die französisch-deutsche Cellistin und Sängerin Hannah Dorothée Schmidt. Durch die schicksalhafte Verkettung von äußeren und inneren Ereignissen und nicht zuletzt durch die Grenzen, die bekanntermaßen allen MusikerInnen aufgrund der aktuellen Umstände auferlegt wurden, kreuzten sich die Wege der Beiden auf magische Weise. In der Hitze des Corona‐Gefechts spielten sie zunächst nur für sich, sozusagen zur Aufrechterhaltung und Pflege der seelischen Gesundheit. Sie wählten Lieder, die für sie selbst etwas bedeuteten und durch die sie ihre euphorischen, schrägen oder auch traurigen Gefühlslagen in etwas Leichtes, Friedvolles verwandelten.

In der kleinstmöglichen Band‐Besetzung, die die Pandemie zeitweilig erlaubte, erschufen Sie so einen verspielten, intuitiv funktionierenden Mikrokosmos, der ganz nebenbei zu einer neuen musikalischen Heimat wurde. Hier haben bekannte Lieder in französischer, hebräischer oder persischer Sprache ebenso Platz wie eigenwillig interpretierte Pop‐ Perlen der 70er Jahre oder auch humorvolle Eigenkreationen in Dialektsprache. Die Spontanität in der Auswahl der Songs spiegelt sich wieder in der Leichtigkeit des Ausdrucks, mit der die beiden ihre Lieder jetzt auch live vor Publikum präsentieren.

Ihr ‚schön verrücktes‘ Motto rufen Sie sich (auf spanisch) jedes Mal nach einer gelungenen Probe von neuem zu: ‚Revolución!‘ — für ein liebevolles, warmherziges Miteinander.