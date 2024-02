Konzert mit Paula Linke und Simone Stahl

Ein Abend mit zwei LiedermacherInnen

Wir freuen uns auf Paula Linke und Simone Stahl

Paula Linke

Mutig und freundlich und mit einer großen Portion Humor erzählt Paula Linkepointierte Geschichten aus dem Leben - und bald wird klar: So zart undunschuldig, wie sie aussieht, ist sie wahrhaftig nicht. Auch deshalb wurde dieLeipziger Liedermacherin zuletzt mit der"Hoyschrecke" sowie dem Venner FolkPreis ausgezeichnet und in die Shortlist des Rio Reiser Songpreisesaufgenommen.Nach ihrer erfolgreichen "Schön durcheinander"-Tour 2023 mit70 Konzerten quer durch die Republik, sind nun die neuen Lieder auf demgleichnamigen Album vereint und werden 2024 erneut in alleHimmelsrichtungen getragen. Lied für Lied begibt sich Paula in ihremProgramm in Gedankenexperimente, die sich wiedie Pfade kleiner Wasserläufeverzweigen und wieder zueinander finden. Ein Abend, gewebt ausabwechslungsreichen, eingängigen Melodien, klugen Texte und Bildern, -amüsant und überraschend.

Simone Stahl

Die Stuttgarter Liedermacherin ist die perfekte Mischung aus Vagabundin und Gemütlichkeit. Und das ist nur einer der vielen, skurrilen Gegensätze ihres Lebens.

Von kryptischem Geraune hält Simone nichts: Ihre Arrangements klingen bemerkenswert natürlich und ihre Texte und Melodien gehen sofort ins Blut.

Eine Liedermacherin, die wahrgenommen wird, weil sie die Welt um sich herum hellwach wahrnimmt – auch dann, wenn sie vom zärtlichen Träumen singt.

Die Lieder, die sie singt, erzählen vom Leben: von der planlosen Reisenden bis zum gemütlichen Alltag als Mutter von zwei Kindern, ja.–von wegen!