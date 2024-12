Konzert des Philharmonischen Chores Heilbronn in der Kilianskirche

Am 4. Dezember jährt sich die Zerstörung Heilbronns zum 80. Mal. Zum Gedenken an die Toten des Luftangriffs von 1944 führt der Philharmonische Chor Heilbronn e.V. das Requiem d-Moll von Anton Bruckner sowie die „Responsoria pro hebdomada sancta“ von Jan Dismas Zelenka in der Kilianskirche auf. Des Weiteren erklingt als Uraufführung das Werk „Quia non sunt II“ für Posaune des Heilbronner Komponisten Lothar Heinle.

Unter der Leitung seines Dirigenten Till Drömann musiziert der Chor mit den Solisten Miriam Burkhardt (Sopran), Annike Debus (Alt), Philipp Nicklaus (Tenor), Lennart Kost (Bass), Andreas Benz (Orgel) und Ferdinand Pietsch (Posaune) sowie der Kammerphilharmonie Karlsruhe.

Eintrittskarten zu 30/25/20/15 € gibt es in der Tourist Information Heilbronn Kaiserstraße und an der Abendkasse.