Konzert Philipp Schiepek Trio

Mit „Versuch zu Träumen“ entfaltet der Gitarrist Philipp Schiepek ein feinsinniges Klanguniversum, das zwischen kontemplativer Ruhe und wacher Präsenz oszilliert.

Gemeinsam mit dem renommierten Bassisten Henning Sieverts und dem vielfach ausgezeichneten Schlagzeuger Bastian Jütte entsteht ein Trio, das sich ganz dem Moment verschreibt – poetisch, präzise und tiefgründig.

Schiepeks klassische Ausbildung am Instrument verbindet sich auf natürliche Weise mit seiner improvisatorischen Tiefe und dem feinen Gespür für Dynamik und Raum. Neben seinen eigenen Kompositionen bringt er beim Konzert auch Werke von u.a. Johann Sebastian Bach auf die E-Gitarre – nicht als bloßes Experiment, sondern als organische Erweiterung seines musikalischen Ausdrucks.

„Versuch zu träumen“ ist eine Einladung: zum Innehalten, zum Lauschen, zum Träumen. Musik, die sich Zeit nimmt – und gerade darin ihre Kraft entfaltet.

Besetzung:

Philipp Schiepek Gitarre

Henning Sieverts Bass

Bastian Jütte Drums