Konzert - Poems on the Rocks

Die 5. Zeitreise durch die Rockgeschichte mit Videoshow

2024 feierten Poems on the Rocks ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und kreierten dafür ein vollkommen neues Programm für ihr Publikum - die 5. Zeitreise durch die Rockgeschichte. Im Gepäck des bunten und vielfältigen Jubiläumsprogramms sind Songs von CSN, Neil Young, David Bowie, The Beatles, Nick Kershaw, Sting, Peter Gabriel, Pink Floyd und vielen mehr - alles Rockperlen aus vergangenen Jahrzehnten.

Das Besondere des Musikprojekts sind die lyrisch deutschen Übersetzungen, inmitten der herausragenden Rockklassiker durch Schauspieler Jo Jung, Stimme vieler Produktionen von ZDF, SWR und ARTE. Der stimmgewaltige Sänger Jörg Krauss, mit seinem rockigen Schmelz und die vier virtuosen Musiker liefern den professionellen, groovigen Unterbau der Songs.