Naturwunder Amerikas Kanada - Alaska - Costa Rica -Venezuela - Ecuador Live Reportage von Heidi und Bruno Kaufmann

Die Naturwunder Amerikas erstrecken sich über sämtliche Klimazonen vom Hochgebirge bis in den tropischen Regenwald. Der Doppelkontinent Nord- und Südamerika ist mit der Landbrücke Zentralamerikas verbunden. In Venezuela beeindruckt eine einzigartige Tafelberglandschaft und durch Ecuador verläuft die Straße der Vulkane. In Costa Rica reichen die Regenwälder bis an die Ufer zweier Weltmeere. Im Westen Kanadas erhebt sich ein wildes Gebirge eingebettet zwischen Nadelbäumen und türkisblaue Seen. Das raue Alaska reicht von einer Fjord- und Tundra Landschaft bis zu den eisigen Höhen des Denali Nationalparks.