Konzert: Ralf Steinbacher

Auf ganz eigene Art präsentiert der Augsburger Sänger und Gitarrist RALF STEINBACHER seine ausnahmslos selbst geschriebenen Songs, in denen er verschiedenste musikalische Einflüsse zwischen Folk, Indie, Blues und Jazz verarbeitet.

Durch sein individuelles Songwriting bleibt Steinbacher dabei trotzdem stets authentisch und eigenständig, wobei die Texte in der Tradition des klassischen „Storytelling“ eine sehr wichtige Rolle spielen. Als Gitarrist ist Steinbacher inspiriert durch Künstler wie Nick Drake, John Martyn oder Joni Mitchell. Die Verwendung verschiedenster Open Tunings, also alternativer offener Gitarrenstimmungen, verleiht seinem Spiel einen besonderen Charakter. Darüber hinaus beherrscht Steinbacher auch das 5-saitige Banjo sowie die Bluesharp, wodurch ein abwechslungsreicher Konzertabend garantiert ist.