Konzert - Reihe KlangArt - Musik und Worte "... von starken Frauen"

Seit etlichen Jahren präsentiert der Philharmonische Chor Waiblingen in seiner Frühjahrs-Konzertreihe "KlangArt - Musik und Worte ..." jeweils zu einem bestimmten Thema Lieder und Lyrik, Musik und Literatur, vorgetragen vom Chor, von Solisten, von Sprechkünstlerinnen. In diesem Jahr kommen ausschließlich Werke "... von starken Frauen" an die Reihe.

In der Kunst, insbesondere auch in den Bereichen Musik und Literatur, wurden Frauen in vergangenen Epochen in ihrer Kreativität unterdrückt, unterschätzt oder es wurde gar bezweifelt, dass Frauen überhaupt in der Lage seien, schöpferisch zu wirken. Die Unterdrückung in diesen Bereichen hat dazu geführt, dass viele ihrer Werke und Stimmen lange Zeit ignoriert wurden oder in Vergessenheit gerieten. Aber zu allen Zeiten gab es sie, die talentierten Komponistinnen und Autorinnen, die im Schatten ihrer männlichen Kollegen standen, die manchmal nur unter einem männlichen Pseudonym veröffentlichen konnten oder die auch ganz unentdeckt blieben. Beispiele in der Musik, die inzwischen jeder nennen kann, sind die Komponistinnen Clara Schumann und Fanny Hensel Mendelssohn. Viele andere Namen sind nur in der Fachwelt bekannt.