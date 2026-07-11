Pack deinen imaginären Koffer und begib dich mit uns auf eine musikalische Reise rund um den Globus!

Bei unserem Konzert „Reise um die Welt“ nehmen wir dich mit zu den Klängen, Melodien und Geschichten verschiedener Länder und Kulturen. Freu dich auf abwechslungsreiche Chor-Literatur aus aller Welt.

Gemeinsam entdecken wir musikalische Schätze aus unterschiedlichen Kontinenten und erleben, wie Musik Menschen über Grenzen hinweg verbindet.