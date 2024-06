Konzert "s' Pfullinger Blächle"

Für Freunde der „böhmischen“ Blasmusik gibt es am Mittwoch, 03. Juli, ab 19.30 Uhr die Gelegenheit, die Kapelle "s'Pfullinger Blächle" auf der Bühne der "NEUEN MITTE" in Pfullingen auf dem Marktplatz zu hören.

"s'Pfullinger Blächle" spielt in der sogenannten "7er-Besetzung", bestehend aus mehreren Blechblasinstrumenten und Schlagzeug, in Anlehnung an die ursprüngliche böhmische Besetzung.

Bei freiem Eintritt sind alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich eingeladen, den Abend mit Blasmusik ausklingen zu lassen!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!