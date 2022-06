Konzert – Saitenensemble Bayrisch Creme

Das Saitenensemble „Bayrisch Creme“ ist am Samstag, 25. Juni zu Gast im Haus der Heimat in Nürtingen mit seinem Programm, passend zur Sommerzeit: „heiter bis sonnig“.

Ob mitreißende Volksmusik, anspruchsvolle internationale Folklore oder Stücke aus der modernen Unterhaltungsmusik mit leicht jazziger Note: „Bayrisch Creme“ bietet bestimmt ein Programm, das mundet.

In der Besetzung mit Tenorhackbrett, Zither, Blockflöten und Gitarre spielen die vier Musiker aus dem Chiemgau durchwegs eigene Arrangements. Die Stücke erklingen mit melodischen Improvisationen in musikalischer Leichtigkeit und Perfektion. Dabei wird auf temporeiche Virtuosität ebenso Wert gelegt, wie auf lyrische Musikalität. Aufgelockert wird das Konzert mit heiteren Texten zur Sommerzeit. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr. im Haus der Heimat, Nürtingen, Bergäckerweg 31. Saalöffnung ist um 18.00 Uhr mit Bewirtung; Eintritt € 15,- . Der Kartenvorverkauf beginnt ab 25.5. in der Buchhandlung im Roten Haus, Nürtingen,

Kirchstraße 8, Tel. 07022 503120