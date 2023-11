Science Notes #2 MEER: LEVIATHAN (OmU)

Anschließend im Café Haag: Kurzvortrag von Dr. Thomas Susanka, Seminar für Allgemeine Rhetorik, Universität Tübingen

Elektronische Musik: Kinder der Naht & Friends

RUSSLAND (2014) | DRAMA | 141 MINUTEN | AB 12 | Regie Andrey Zvyagintsev | Russische Originalfassung mit den deutschen Untertiteln

Mit seinem Debütfilm The Return – Die Rückkehr wurde Regisseur Andrey Zvyagintsev mit dem Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig ausgezeichnet. 2014 nahm er mit Leviathan zum zweiten Mal am Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes teil und gewann den Preis für das beste Drehbuch.

Kolya (Aleksey Serebryakov) lebt in einem Dorf in der Nähe vom Barentssee in Nord‐Russland. Er betreibt eine kleine Autowerkstatt, die gleich neben seinem Haus gelegen ist, wo er mit seiner jungen Frau Lilya (Elena Lyadova) und seinem Sohn Roma aus erster Ehe lebt. Ihr ruhiger Alltag erfährt ein plötzliches Ende, als der korrupte Bürgermeister des Dorfes (Roman Madyanov) sich die Werkstatt, das Haus und das Land der Familie unter den Nagel reißen will. Zunächst bietet er Kolya Geld, aber der lehnt entschieden ab. Kolya will nicht alles verlieren, was er besitzt. Nicht nur das Land, sondern auch die ganze landschaftliche Schönheit, die ihn seit dem Tag seiner Geburt umgibt. Als der Bürgermeister in seinem Vorgehen immer skrupelloser wird, bittet Kolya seinen besten Freund Dmitri (Vladimir Vdovchenkov), der mittlerweile Anwalt in Moskau ist, darum, ihm zu helfen. Er ahnt nicht, dass dieser Schritt sein Leben für immer verändern wird.