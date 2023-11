CINÉ MON AMOUR im Dezember: Sans soleil (OmeU)

Ciné Mon Amour – Teil 2 – les classiques français (Juli‐Dezember 2023)

19. Dezember – „Sans soleil“ (OmeU) – ATELIER, anschließend Stammtisch im HAAG | Regie: Chris Marker | 1982 | 1h40 | Experimentalfilm | Mit: Arielle Dombasle, Florence Delay | Originalfassung mit den englischen Untertiteln

Le 19 décembre – „Sans soleil“ (VO sous‐titrée en anglais) – ATELIER, le Stammtisch français aura lieu après la projection au Café Haag | Réalisation : Chris Marker | 1982 | 1h40 | Film expérimental | Avec : Arielle Dombasle, Florence Delay | version originale sous‐titrée en anglais

Die Dokumentation eines Weltreisenden: Eine Frau erzählt in Briefform die Gedanken eines Weltreisenden, der auf seinem Weg unter anderem in Japan, Afrika und Amerika unterwegs war. | Le documentaire d’un vagabond : Une femme raconte sous forme de lettres les pensées d’un voyageur du monde qui, sur son chemin, s’est rendu entre autres au Japon, en Afrique et en Amérique.