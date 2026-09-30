Konzert Saskia Maas & Jana Purešić

Das Liederduo Saskia Maas und Jana Purešić verbindet höchste künstlerische Qualität mit einer beeindruckenden internationalen Ausbildung.

Die Sopranistin Saskia Sophie Maas, Masterstudentin am renommierten Mozarteum Salzburg, war von 2023 bis 2025 festes Mitglied im Internationalen Opernstudio des Landestheaters Linz und feierte dort bereits große Erfolge in Partien wie Mozarts Pamina. Begleitet wird sie von der serbischen Pianistin Jana Purešić, die nach ihrem Lied-Master an der Musikhochschule Stuttgart dort ihr Konzertexamen absolviert. Beide Musikerinnen sind mehrfache Preisträgerinnen internationaler Wettbewerbe.

Saskia Sophie Maas – Sopran

Jana Purešić – Klavier