Konzert "Schicksal" mit Werken von Brahms, Mendelssohn und Bach

Ort: Ev. Christuskirche, Lohmühlestr. 30, Reutlingen West-Betzingen

Im Programm des Chores der Universität Hohenheim wird in den Werken von Bach, Mendelssohn und Brahms die schicksallose Ruhe der himmlischen Erlösung und eine tröstende Hoffnung dem schicksalhaften Leiden der Passion Christi gegenübergestellt. Der Chor wird begleitet vom Orchester Sinfonia 02 Stuttgart und als Solist wird Bariton Thomas Scharr zu erleben sein.

Brahms komponierte sein Requiem nicht wie üblich als "Totenmesse", sondern wollte mit den Texten aus der Lutherbibel die Hinterbliebenen, „die da Leid tragen“, trösten. Zum "Schicksalslied" ließ sich Brahms von einem Gedicht Friedrich Hölderlins inspirieren, das ihn "auf das Tiefste ergriffen“ hatte. Darin wird die menschliche Sehnsucht nach der Welt der Götter und im Gegensatz zu dieser das ausweglose Leiden der Menschen beschrieben.

Bach schrieb die "Kreuzstabkantate" 1726 für die Sopranstimme seiner zweiten Ehefrau Anna Magdalena. Fünf Jahre später schrieb er das Werk für eine Alt- bzw. Bassstimme um. So wird die Kantate heute üblicherweise aufgeführt. Besungen wird der menschliche Lebensweg begleitet von Leid und Schmerzen, die der Gläubige erträgt, in der Hoffnung auf Erlösung von den Gebrechen am Ende des Lebenswegs.

Bach und Mendelssohn sind ebenfalls schicksalhaft miteinander verbunden: Mendelssohn war es, der die Bachschen Werke nach jahrzehntelangem Vergessen wieder aufführte und Bach einem breiten Publikum bekannt machte. Mendelssohn widmete seine Kantate "Christe, Du Lamm Gottes" seiner Schwester Fanny Hensel. Weihnachten 1827 wurde sie erstmals aufgeführt.