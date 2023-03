Konzert Singebration

Bebop to Broadway

Mit „Bebop to Broadway“ bringt der Esslinger Chor Singebration, unter der Leitung von John Outland, eine energetische Show auf die Bühne, mit der er das Publikum einmal mehr begeistern wird! Bebop löste in den 40er-Jahren den in dieser Zeit dominierenden Jazz und Swing ab. Es vollzog sich ein Wandel von Tanz- zur „Zuhörmusik“. Mit seiner Rhythmik und Dynamik leitete er die Ära ganz neuer Stilrichtungen ein.

So nimmt uns Singebration mit auf eine musikalische Zeitreise. Beginnend bei „Back to the 50’s geht es mit Rock’n Roll, Pop, und Country bis hin zu Musical. Erinnerungen an Elvis Presley werden wach, an die Pointer Sisters, The Hollies und viele mehr. Auch Lieder aus „Der Prinz von Ägypten“ oder dem aktuellen „Aladdin“ stehen auf dem Programm.

Vielfältig, animierend, berührend, schwungvoll, mitreißend – Singebration lässt alles mit ganzer Kraft und überzeugend spüren. Eine abwechslungsreiche, außergewöhnliche und bewegte Show ist wie immer garantiert!