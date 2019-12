In diesem feinen Trio treffen aufeinander: die preisgekrönte schwedisch/äthiopische Sängerin Sofia Jernberg und der Kölner Ausnahmebassist Sebastian Gramss mit dem holländischen Trommler Etienne Nillesen, der auf einer präparierten Snaredrum spielt.

Sängerin Sofia Jernberg, geboren in Äthiopien, hat es über Vietnam nach Stockholm verschlagen. Sie begeistert mit ihrer Stimme als frei gespieltes Instrument, gilt der Presse als „the brightest shining voice artist“. Fred Lonberg-Holm bekennt: “She sings so beautiful, she makes me happy and cry at the same time.”

Sebastian Gramss spielt Kontrabass in eigenen Gruppen wie UNDERKARL und Slowfox. Er ist Komponist von Jazz und zeitgenössischer Musik, hat für Film und Theater, u.a. für Pina Bausch und für das Ensemble Moderne komponiert. 2013 ist er als Instrumentalist des Jahres mit dem ECHO ausgezeichnet worden.

Etienne Nillesen erkundet die Möglichkeiten der Snaredrum, die er mit ungewöhnlichen Spieltechniken und Präparationen stetig ausweitet. Er bewegt sich im Spannungsfeld zwischen improvisierter und komponierter zeitgenössischer Musik, daneben ist er Musikprofessor an der ArtEZ University of the Arts in den Niederlanden.