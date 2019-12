Bei Techno denkt man an DJs und elektronische Klangerzeugung. Was die drei Wiener von Elektro Guzzi betreiben ist einzigartig: Beeinflusst von Detroit Techno spielen sie in der klassischen Band-Besetzung Gitarre, Schlagzeug und Bass, und dies so exakt, dass man danach die Uhr stellen kann.

Als Gitarre / Bass /Drums-Trio verbinden sie Beats mit der Wucht einer Maschine und dem Detailreichtum eines Instruments. Die völlige Übereinstimmung von Bühnenpräsenz und Klangerzeugung – man sieht jeden einzelnen Klang entstehen – in Verbindung mit ihren hinreißenden Tracks, hat sie zur ersten Wahl der Festivalbühnen der Welt gemacht: Sónar, Roskilde, Melt!, - die Liste geht endlos weiter, und die großen Clubs wie Berghain schließen sich an.

Jahre des Übens im Keller machten Elektro Guzzi zur tightesten Machine Funk Combo der Welt. Sie spielen Dinge, die die meisten für unmöglich halten - bis sie Elektro Guzzi auf der Bühne erleben. Und niemand hier redet von Soli mit möglichst vielen Noten. Es ist genau das Gegenteil: Groove.

Schon das Konzert mit XIXA im club w71 hat gezeigt, dass Party auch am frühen Sonntagabend möglich ist. Dies gilt erst recht für Elektro Guzzi, deren zwingenden Rhythmen man sich einfach nicht entziehen kann! Ein Groove-Monster, sehr zupackend! Nicht verpassen!