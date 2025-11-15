Konzert: Soirée Susanne Zargar-Swiridoff

Daniel Martínez Asenjo, Gitarre, Madrid/Stuttgart
Uraufführung Komposition Susanne Zargar-Swiridoff und Werke aus der Barockzeit
Info
Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall Keckenhof 6, 74523 Schwäbisch Hall
Konzerte & Live-Musik
Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall Keckenhof 6, 74523 Schwäbisch Hall
Daniel Martínez Asenjo, Gitarre, Madrid/Stuttgart
Uraufführung Komposition Susanne Zargar-Swiridoff und Werke aus der Barockzeit
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH