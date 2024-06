Konzert am Sonntag dem 07.07.24 ab 18.00 Uhr im Wirtshaus Zum Rössel in Hilsbach Harry Seyberth Tenor-Saxophon-Live

Am Sonntag dem 07.07.24 ab 18.00 Uhr - Live Tenor-Saxophon gespielt von Harry Seyberth. Das Konzert im legendären Rössel spielen zu dürfen, in einer so schönen Umgebung, ist eine besondere Ehre. Auch Apoll der Wirt freut sich darauf, wieder seine Gäste mit leckerem Essen zu verwöhnen. Es empfiehlt sich eine Platzreservierung. Musik aus den verschiedensten Bereichen von Jazz, Blues und Pop, mit dem harmonischen Sound des Tenorsaxophon gespielt schafft immer wieder eine tolle Atmosphäre. Bei schönem Wetter im Biergarten - sonst indoor.