Konzert // Sophisticated Hillbillies

"Sophisticated Hillbillies“ sind per Definition „raffinierte Hinterwäldler“. Wenn man in Owen und Weilheim wohnt, studiert ist und Musik aus den amerikanischen Hinterwäldern macht, erscheint dieser Name angemessen. Paul Lawall und Martin Kade sind Vertreter der weltbekannten Owener Bluesgitarrenszene; der in New York geborene Alex Schultz, wohnhaft in LA und Weilheim, gibt dem Trio den internationalen Touch.