Konzert: Soul with a Capital 'S'

Für diesen Soul-Abend konnten wir zwei absolute Ausnahmekünstler gewinnen - ein Meilenstein für die Bigband Schwäbisch Hall und unsere Konzertreihe im Advent:

Am Gesang begrüßen wir Nathalie Dorra - sie sang bereits mit Udo Lindenberg und war auch sonst mit so ziemlich allen auf der Bühne, die in Musik-Deutschland Rang und Namen haben. Eine ausgewiesene Soul-Spezialistin, die uns und Sie mit Titeln von Whitney Houston, Beyoncé, den Pointer Sisters und vielen mehr begeistern wird!

Die musikalische Leitung übernimmt Alexander Eissele. Er setzt mit der Lumberjack-Bigband in Göppingen seit 1992 Maßstäbe in der modernen Bigband-Musik und vereint dort ambitionierte Amateurmusiker mit professionellem Anspruch, Berufsmusiker und echte Hochkaräter in Perfektion. Die Bigband Schwäbisch Hall freut sich schon sehr auf die Zusammenarbeit!

Es spielt für Sie die Bigband Schwäbisch Hall

Leitung: Alexander Eissele

Gesang: Nathalie Dorra

Backing Vocals: Tamara Schwegler, Maria Giessmann