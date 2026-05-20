Konzert: STARBENDERS

STARBENDERS sind ein wahr gewordener Rock-n-Roll-Traum für jeden vom Pech verfolgten Träumer, der diesen dritten Stein von der Sonne bewohnt. Sängerin/Songwriterin Kimi Shelter ist das Liebeskind, das Johnny Thunders und Joan Jett hätten haben sollen, aufgewachsen mit einer tadellosen Ausbildung an der Blondie Elementary School, der Def Leppard High, dem Bowie College und einem Doktortitel der Siouxie Sioux University in Fuck All Y’all. Aaron Lecesne bringt reißende Basslinien, lebhafte Musikalität, Fashionista-Chic und blitzartige Bühnenenergie mit. Kriss Tokaji ist die wörtliche Verkörperung eines Gitarren-Adonis, dessen Beherrschung des Griffbretts ihn mühelos an die Spitze der heutigen Young Guns katapultiert, eine Legende in der Mache. Diese Band hat mit allen von Alice In Chains bis Palaye Royale die Welt bereist und jedes Mal das ganze Haus zum Beben gebracht. In acht Jahren haben sie 26 Veröffentlichungen herausgebracht – Singles, EPs und LPs, darunter ihr 2020 erschienenes Album „Love Potions“ bei Sumerian Records. Ein weiteres Album mit neuem Material steht derzeit kurz vor der Veröffentlichung. Mit einer Arbeitsmoral, die ebenso unerbittlich ist wie ihre fabelhafte Vision, steht noch viel mehr Magie bevor.