Konzert // STOPPOK STOPPOK RUND-Reise - die SOLO-Tour 2026

Es geht RUND: STOPPOK hat Geburtstag und feiert auf den Bühnen des Landes. Reisen bildet. Diese „RUND-Reise“ erst recht. STOPPOK, der geistreiche Seismograph unseres Landes, hat 2026 einen runden Geburtstag, er wird 70. Das ist zu schön, um nicht gefeiert zu werden. Auf einer „RUND-Reise“ durch die Republik, auf den Live-Bühnen des Landes - seit jeher STOPPOKs Emotions-Revier und natürliches Biotop.