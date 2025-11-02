Konzert: The Chambers - Die Virtuosen aus Köln

Die vom russischen Meisterviolinisten Artem Kononov handverlesenen acht Musiker, die aus verschiedensten Ländern stammen und heute alle in Köln ansässig sind, treten seit dem Jahr 2013 unter dem Namen "The Chambers" auf.

Sie müssen nicht in die Elbphilharmonie gehen um große Klassik zu erleben. Sie sollten nur wissen, wo die Chambers spielen. Die zahlreichen Konzerte des jungen Ensembles werden vom internationalen Publikum mit Begeisterung aufgenommen, wobei vor allem die raffinierten eigenen Arrangements bei fachlich versierten Zuhörern Aufsehen erregen.