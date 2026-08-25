Konzert: The Nightingales (UK)

Definitiv eine unserer Lieblingsbands: The Nightingales! Die englische Band hatte schon in den 80er Kultstatus, als John Peel sie zu den größten Bands überhaupt zählte.

In einer gerechteren Welt würden sie Hallen füllen. So bleiben sie Kult, Legende, machen ihr Tourmanagement DIY – und passen bestens in den club w71!

The Nightingales gingen aus der von Sänger Robert Llyd gegründeten Band The Prefects hervor, einer Punkband der allerersten Stunde, die mit The Clash, The Slits, The Fall, Buzzcocks etc. tourten. Nach mehreren Umbesetzungen steht seit Jahren die jetzige Besetzung, die uns schon mehrmals im Club begeistert hat. Tolle Musiker, die viele Einflüsse verarbeitet haben und damit einen sehr abwechslungsreichen Abend bieten können. Die wunderbare Fliss Kitson am Schlagzeug, Andreas Schmid am Bass und James Smith sind mit allen Wassern gewaschen. Dazu kommt auf dieser Tour als weitere Bereicherung Natalie Mason an der Viola. Sie alle verbindet eine große Spiel- und auch Experimentierfreude. Und schließlich Sänger Robert Lloyd, eine Klasse für sich sowohl als Performer als auch als Sänger. Ein Underground-Frank Sinatra. Kein Wunder, dass über ihn bereits ein Dokumentarfilm gedreht wurde: „King Rocker“!

Vier Mal waren sie schon bei uns im club w71, zuletzt vor 3 Jahren. Das sollte alles sagen. „Unquestionably the greatist band in the world!“ (Neil Tayler, NME)

Wer mehr wissen will: hier die ganze Story der Nightingales: https://thenightingales.org.uk/