Konzert mit "The pancakes"

Die Psychedelic-Surf-Space-Krautrock-Band The Pancakes um das Geschwisterpaar Daniela und Rainer Neeff mit Schlagzeuger Tristan Reiling, macht Station im Tübinger Club Voltaire. Im Gepäck hat das Trio aus Pforzheim das aktuelle Album, das ein Topseller im Netz ist und in einschlägigen Radiosendern und diversen Radioshows der Szene immer wieder läuft. „Auf dem vorliegenden Album ist alles zu finden, von Krautrock mit ausufernden Gitarrenpassagen à la Guru Guru, über psychedelischen Spacerock, wie ihn Hawkwind spielten über Proto-Punk und Garage-Rock im Stile von Death oder Dead Moon bis hin zu Grunge und straightem, zeitgemäßen Gitarrenrock. Trotz all dieser unterschiedlichen Stile klingt das Ergebnis niemals zusammengestückelt, sondern wie aus einem Guss: eine stimmige Collage aus Gitarrenrock quer durch die Musikgeschichte von den 70ern bis heute“. Das Tagblatt kommentierte das letztjährige Konzert im Club mit den Worten „Der Gesang zieht durch seine vielen Wiederholungen in den Bann, dann werden Gitarre und Bass immer lauer und ganz am Ende, wenn das Schlagzeug einsetzt, bricht die Welle und dem Publikum bleibt nur eines – Tanzen“. Also nicht verpassen!