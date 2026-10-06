Konzert: The Voice Passio

Waliserin Lauren Francis und Franz Garlik auf einer magischen Reise durch die atemberaubenden Landschaften Norwegens, Schottlands, Irlands und Wales.

Inspiriert von den Klängen der Netflix-Serien Outlander, Vikings und The Last Kingdom, entführen Sie die Musiker in eine mystische Welt voller keltischer Sagen, nordischer Melodien und visueller Magie. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Sinne.

Mit der tiefen Liebe für die Musik aus den Netflix-Serien Outlander, Vikings und The Last Kingdom starten die Künstler mit Ihnen bei den atemberaubenden norwegischen Fjorden, in denen die Geister von Ragnar und Lagertha zu verweilen scheinen. Genauso wie die ersten Wikinger landen wir dann in England auf der Holy Island, bei Uhtreds beliebter Bebbanburg. Mit einer Zeitreise geht es nach Schottland, Irland und Wales zu den Drehorten von Outlander und zur Quelle faszinierender keltischer Sagen.

Mit diesen alten keltischen Melodien, modernen Nordic Popsongs und eigens künstlerisch gestalteten Projektionen zieht Lauren Francis den Vorhang zu einer mystischen Welt auf. In den Sprachen ihrer Ahnen und einer bezaubernden Stimme singt und erzählt die Waliserin Geschichten, die diese epochalen Zeiten eingefangen haben. Mit dem magischen Klangteppich von Franz Garlik entsteht eine visuelle und akustische Erfahrung, die noch lange durch Ihren Geist schweben wird.