Konzert: Tobi-Escher-Trio "The Gartloney Rats"

Der Hegnacher Musiker Tobias Escher präsentiert sein neues musikalisches Trio-Projekt "The Gartloney Rats" – exklusiv und live im Kunstverein Fellbach. Ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, das alle erdenklichen Formen des Irish Folk in den Mittelpunkt stellt. Bekannte Gassenhauer werden ebenso gekonnt dargeboten wie seltenes Liedgut. Wichtiger Bestandteil des Programms sind Songs der englisch-irischen Band "The Pogues", die ab Mitte der 80er Jahre weltweit große Erfolge feierte. Ihr unverwechselbarer Stil, traditionelle irische Folklore mit Rock'n'Roll, Polka und Punk zu vermischen, war und ist bis heute stilprägend.

Besetzung: Tobias Escher (Akkordeon/Gesang), Christian Wirth (Irish Bouzouki/Gitarre/Gesang), Markus Adler (Mandoline/Oktavmandola/Gesang)