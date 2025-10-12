Konzert: Tom Liwa mit Flowerpornoes

Tom Liwa war nach über 30 Jahren Clubabstinenz im Februar dieses Jahres bei uns, und hat uns zutiefst beeindruckt mit seiner Fähigkeit Geschichten zu erzählen, sie in anrührende Songs kippen zu lassen und dabei nicht zu versäumen, auch als Performer jederzeit präsent zu sein.

Willkommen zurück! Da konnte man nur zu gut verstehen, dass der deutsche Rolling Stone seine Platte „Eine andere Zeit“ zur Platte des Jahres wählte!

Und Tom war noch nicht wieder fort, da hatten wir in unserer Wiedersehensfreude schon Pläne für ein Konzert mit den Flowerpornoes geschmiedet, mit denen er Ende der 80er eine der Lieblingsbands im damaligen club w71 war.