Konzert: Too Hot To Handel - Gospel Messias

Die sensationelle neue Anziehungskraft von „ Too Hot To Handel“ wurde mit der gleichen Begeisterung aufgenommen, wie 1742, als die Komposition noch frisch war.

Mehr als zweihundertfünfzig Jahre später ist Händels Messias immer noch eines der meistgespielten und beliebtesten Chorwerke und wird von Zuhörern auf der ganzen Welt geschätzt. Unverkennbar ist der „Halleluja-Chor“, der die Zuschauer bei Messias -Aufführungen stets zum Aufstehen bringt.

„Too Hot To Handel“ entwickelte sich von einer Idee zur Realität in den Händen von Gary Anderson und Bob Christianson, die diese Gospel-/Jazz-Adaption des Messias 1992 neu auflegten. Anderson und Christianson, konzipierte den Messias so, dass er ein frisches Gefühl und Spannung vermittelt und gleichzeitig Händels ursprüngliche musikalische Intention bewahrt.

Es wird zu einem aktiven Hörerlebnis, wenn man aufstehen oder in die Hände klatschen darf, der die Wahrnehmung eines ruhigen, höflichen klassischen Publikums auflockern und die Aufführung zu einem partizipativen Ereignis machen wollte. Das Kreativteam Anderson/Christianson entschied, dass ihre Adaption Jazz, Gospel, Rock und Funk umfassen sollte – um „die klassische Klangbarriere zu durchbrechen“.

Tickets im Vorverkauf bei Dorfläden Gailenkirchen/Gottwollshausen oder per Email unter handelsmessia@gmx.de