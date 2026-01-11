Konzert - Träumerei

Mit dem Duo Walter präsentiert sich ein außergewöhnliches Kammermusikensemble, das durch eine seltene Instrumentenkombination besticht.

Die Zwillingsbrüder Samuel und Siard Walter sind national und international erfolgreich, trotz ihres jungen Alters. Während der Harfenist Siard Walter nach seinem Masterstudium in Würzburg Orchestererfahrung bei der Jungen Deutschen Philharmonie sammelte, brillierte der Trompeter Samuel Walter in der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker und ist seit 2025 Solotrompeter des Berner Sinfonieorchesters.

Samuel Walter – Trompete

Siard Walter – Harfe

Konzertreihe Crailsheim | Stadtverwaltung Crailsheim