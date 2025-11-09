Konzert: Traitrs // Debdepan

In einem wegweisenden Jahr mit mehreren internationalen Tourneen, Millionen von Musikstreams und einem Auftritt in der Neuauflage des Kultklassikers „The Crow“ aus dem Jahr 2024 hat das kanadische Cold-Wave-Duo TRAITRSwährend des gesamten Jahres 2024 bewiesen, warum es zu den fleißigsten Bands der modernen Goth-Szene gehört. Mit ihrem albtraumhaften Mosaik aus eisigen Gitarren, melancholischen Synthesizern, motorischen Drum-Machine-Rhythmen und hymnischen Melodien, die mit horrorlastigen Texten verwoben sind, fangen TRAITRS den Geist älterer Bands wie The Cure, Bauhaus und Cocteau Twins ein, ohne dabei den Bezug zur Gegenwart zu verlieren.

Ende 2015 gründete Shawn Tucker (Sänger/Gitarrist) TRAITRS zusammen mit dem Songwriter/Keyboarder Sean-Patrick Nolan in Toronto, Ontario, da die beiden eine Vorliebe für Punk, elektronische Musik und Arthouse-Horrorfilme teilten und monatelang an ihrem kantigen Cold-Wave-Sound feilten, bevor sie mit dem renommierten Produzenten und Multi-Instrumentalisten Josh Korody (The Beaches, The Dirty Nil, Japandroids, Fucked Up) im Candle Recording aufzunehmen. Im April 2016 veröffentlichten TRAITRS ihre Debüt-Kassette „Rites and Ritual“ auf dem angesagten Boutique-Label Pleasence Records aus Toronto, die schnell für Underground-Buzz in Deutschland, Peru, Brasilien, Mexiko und Frankreich sorgte.