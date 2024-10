Konzert: Trio Fado

Wenn man sich auf die Suche nach dem musikalischen Ausdruck der Portugiesen begibt, findet man an erster Stelle den Fado: eine urbane und gefühlsbetonte Musik, reich an Melancholie und Sehnsucht, aber auch voller Lebensfreude und selbst Ironie. Das Trio Fado aus Berlin spielt diese Musik mit großer Hingabe in ganz Europa. Die voluminöse rauchige Stimme von António de Brito steht im Kontrast zur weichen Stimme von Maria Carvalho. Zusammen mit Daniel Pircher und seiner für den Fado unverzichtbaren Guitarra portuguesa bilden sie die ursprüngliche Besetzung. Das Cello-Spiel von Benjamin Walbrodt ergänzt die klassische Fado-Besetzung perfekt. Das Trio Fado interpretiert mit eigenen Arrangements berühmte Fados verschiedener Epochen.