Konzert Trompete und Orgel mit "Amis du Baroque"

Das Ensemble Amis du Baroque wurde 1986 von Karsten Dobermann und Gerald Gatawis gegründet. Seitdem spielen die zwei Künstler als Duo in der Besetzung Trompete und Orgel in zahlreichen Konzerten, vornehmlich im Inland zusammen.

Mehrere Einspielungen von Tonträgern wurden bereits von dem Ensemble in den letzten Jahren produziert und im Rundfunk vorgestellt. 1996 bildete sich aus dem bestehenden Ensemble das Kammerensemble Amis du Baroque, es handelt sich hierbei um ein Streicherensemble in einfacher Besetzung das immer wieder in größer angelegten Konzerten die zwei Solisten begleitet. Seit Januar 2002 sind im Dr. Butz Verlag Siegburg in der Edition Orgel plus eine Reihe von vier Konzerten für Trompete und Orgel herausgegeben, in dem Dobermann und Gatawis als Bearbeiter tätig sind.

Das Ensemble Amis du Baroque (Karsten Dobermann – Trompete / Gerald Gatawis – Orgel) präsentiert in seinem Konzert mit dem Programm „Mehr als Barock“ die erstaunliche Vielfalt der Barockmusik aus den verschiedensten Ländern der europäischen Barockzeit. Das Verschmelzen der unterschiedlichen musikalischen Einflüsse und kompositorischen Stile dieser Zeit aus England, Frankreich, Italien und Deutschland werden durch Orgelsolowerke klangschön zusammen geführt. Die zwei Musiker verstehen sich meisterlich darauf, den geschriebenen Notentext während des Konzertes in barocker Weise durch ihr Spiel zu beleben. Das Publikum taucht auf diese Weise in die aktive Spielweise der alten Meister ein und erlebt so die barocke Musik in ihrer ganzen Lebendigkeit.