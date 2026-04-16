Konzert: Trubartic - „Oma schickt mich!“

Der Liedermacher Trubartic (Chris Rubart) gastiert mit seinem aktuellen Programm „Oma schickt mich!“.

Seine Lieder gegen Hass, Ausgrenzung und Menschenverachtung sind eine Hommage an die bundesweite Bewegung OMAS GEGEN RECHTS, die ihn auf seinen Touren inspiriert und unterstützt. Das Programm erzählt von Begegnungen mit mutigen Menschen, die sich für Demokratie und Menschlichkeit einsetzen. Trubartics aktuelle CD und Tournee sind den OMAS GEGEN RECHTS gewidmet – ein Zeichen der Solidarität und des gemeinsamen Engagements. Ein musikalischer Abend, der zum Nachdenken, Mitmachen und Feiern einlädt.

Einlass ab 18 Uhr.