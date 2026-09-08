Konzert- und Ehrungsabend des Chorverbandes Mosbach

Der Chorverband Mosbach ist die Vertretung und der Ansprechpartner für über 50 Vereine und Schulen in der Region Mosbach.

Fast 1.700 Sängerinnen und Sänger haben in 24 Männerchören, 18 gemischten Chören, fünf Frauenchören sowie in 14 Kinder- und Jugendchören, Schulchören und -gruppierungen Freude am gemeinsamen Singen.

Als einer von insgesamt 21 regionalen Chorverbänden im Badischen Chorverband ist der Verband die Interessenvertretung für die Belange der Chöre bei der örtlichen Politik und bei den überörtlichen sonstigen ehrenamtlichen Verbänden. Er organisiert Fortbildungen für die Verantwortlichen in den Vereinen, bietet Hilfestellungen bei versicherungs- und steuerrechtlichen Fragen und vermittelt entsprechende Kontakte.