Konzert und Präsentation der Ergebnisse des Workshops "Lied und Video"

Mit Axel Bauni, Julian Benedikt, Toni Bernhart und Hedayet Djeddikar. Der Video-Workshop erkundet, wie sich die Verbindung einer Liedperformance und einer sozialen Situation im Medium Video interpretieren lässt. Die Veranstaltung verbindet Elemente des klassischen Liederabends mit neuen Formen der szenischen Realisierung von Liedern. Die in der Ausstellung gezeigten Grundsituationen des Singens werden in den erarbeiteten Lied-Videos künstlerisch reflektiert, indem sich Liedtexte und Melodien aus dem Archiv mit neuen Darstellungsweisen und heutigen Sing-Anlässen mischen. Interpreten sind junge Musiker/-innen der Hochschulen für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und Mannheim mit SWR2 New Talents.

Moderation: Gunnilla Eschenbach.

#LiteraturBewegt wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.