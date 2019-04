Konzert von Infinite Space und Chris Louis Müller

Infinite Space:"don't forget: you're part of something bigger" - dieser Textfetzen beschreibt die Mentalität der drei jungen Musiker um Infinite Space schon recht konkret.Um genau dieses Gefühl zu transportieren, sind die facettenreichen Geschichten unterlegt mit einem Indie-Disko-Sound, der zum Tanzen einlädt. Die Texte sind die Summe aus all dem, was wir versuchen zu verstehen und die Verwirrtheit, die Verklärung und die Angst, die dieser Prozess mit sich bringt, wenn wir mehr und mehr Fragen stellen.Chris Louis Müller:Als Straßenmusiker und etwas später als Singer/Songwriter auf Englisch begonnen, seitdem den Bühnennamen und die Sprache der Texte mehrmals bearbeitet, bis dann doch einfach alle Vornamen, der Nachname und die deutsche Sprache herauskam. Musikalisch experimentierfreudig, liegt der Fokus nichtsdestotrotz auf handgemachtem Gitarren-Pop. Dazu gibt’s eingängige Melodien zwischen aufbrausenden und melancholischen Tönen, getragen von einer markanten Stimme und mit Texten versehen, die die Oberfläche auch mal verlassen dürfen. Kurz: Sympathische Heulmucke, gewürzt mit Pathos, Pop, Gitarre und Salz.

Im Anschluss heizt DJ Bernd Ketterl (bekannt zum Beispiel von der Comedy Lounge) uns mit Indiemucke ein. Ja es wird Zeit, dass die Indiezeiten in Würzburg zurückkehren!