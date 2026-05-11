Konzert Wartungsfrei

Musik mit Liedermacher-Seele: authentische Geschichten aus dem Leben für das Leben.
Zwischen Deutschpop, Folk, Country und Blues entsteht ein ehrlicher Sound, der berührt, bewegt und mit einem Augenzwinkern überrascht.
Musik mit Liedermacher-Seele
Markt8 Marktplatz 8, 71634 Ludwigsburg
Musik mit Liedermacher-Seele: authentische Geschichten aus dem Leben für das Leben.
Zwischen Deutschpop, Folk, Country und Blues entsteht ein ehrlicher Sound, der berührt, bewegt und mit einem Augenzwinkern überrascht.
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