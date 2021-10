Konzert "Wos jiddisch is gwen"

Konzert mit Jontef & coro per resistencia

Die Geschichte des jüdischen Volkes ist durch die Jahrhunderte hinweg von Verfolgung und Umsiedelung geprägt. Das dadurch geprägte Lebensgefühl lebt in leidenschaftlichen Liedern fort, spiegelt sich in so quicklebendiger wie klagender Klezmermusik und mischt sich in die Klänge der Welt. Mit Chorarrangements von „Bei mir bist Du sheijn“ oder „Dona, dona“, mit unbekannten hebräischen und sephardischen Liedern, z.B. von Paul Ben-Haim, sowie mit fabelhaft interpretiertem jiddischem Klezmer spüren der Nürtinger „coro per resistencia“ und das Tübinger Klezmer-Quartett „JONTEF“ der untergegangen jiddischen Kultur und ihren Überlebenswegen nach. „Wos jiddisch is gwen“ - die Liebeserklärung an die untergegangene Welt der Stetl, voller Songs und gewitzter Anekdoten, ist gleichzeitig auch bittere Anklage und Warnung.

Vorverkauf nur bei Naturkostladen Löwenzahn Metzingen, Schloßstraße 20 - 22