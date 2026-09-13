Konzert: Zannahh & Ines Herrmann

× Erweitern Zannahh & Ines Herrmann Zannahh & Ines Herrmann

Zannahh und Ines Herrmann sind ein Duo mit eigenen Folk/Singersongwriter Songs und begeistern ihr Publikum immer wieder mit ihrer harmonischen Zweistimmigkeit, ihrem vielseitigen Repertoire und ihrer positiven, herzoffenen Energie auf der Bühne.

Beide Künstlerinnen sind bereits über 10 Jahre als Singersongwriterinnen unterwegs und blicken bereits auf mehrere eigene Veröffentlichungen und Auftritte weltweit. 2023 erschien ihr gemeinsames Album "Someone Like You".

Einlass ab 19 Uhr; Beginn 20 Uhr.

Rechtzeitig da sein lohnt sich, es gibt immer eine kleine Auswahl an saisonalen Speisen und natürlich hausgebrautes Bier und andere Getränke. Für diese Konzerte reservieren wir keine Tische und verkaufen keine Karten, freuen uns aber immer über die vorherige Anmeldung von Gruppen zur besseren Planung! Alle Künstlerinnen und Künstler freuen sich über deine Anwesenheit und eine Spende in den Hut.